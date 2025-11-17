Rusia baja responsabilidad penal a 14 años e introduce cadena perpetua por sabotaje

La ley complementa el artículo 281.1 del Código Penal ruso sobre la asistencia y complicidad en actos de sabotaje con una disposición que estipula la responsabilidad penal por incitar, reclutar o involucrar a un menor de edad en dichos actos imponiendo una pena máxima de cadena perpetua.

La pena de prisión ronda entre los 10 y 20 años, además de una multa de entre 500.000 y 1 millón de rublos.

Lo mismo se modificó en el artículo 205.1, sobre la asistencia a actividades terroristas.

Además, la ley promulgada reduce la edad de responsabilidad penal a los 14 años para varios delitos, entre ellos la complicidad en actividades terroristas, la planificación de una organización terrorista, el sabotaje, complicidad en sabotaje y participación en programas de entrenamiento con fines de sabotaje, entre otros.

Los acusados de actividades relacionadas con el sabotaje deberán ahora cumplir al menos el 75 % de su pena antes de obtener la libertad condicional.

Los autores de la iniciativa indicaron que durante los últimos años se produjo un incremento de los delitos por sabotaje.

"Los servicios de inteligencia enemigos intentan cada vez más involucrar a los menores en edad escolar en sabotajes, convenciéndolos de que no afrontarán castigo debido a su edad", señaló el presidente del Comité de Seguridad de la Duma, Vasili Piskariov, en su canal de Telegram.