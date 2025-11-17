Rusia declara terrorista al ex primer ministro Kasiánov, crítico con la guerra

La información apareció en la web de Rosfinmonitoring, supervisor financiero ruso.

Además, fueron incluidos en la lista la jurista Elena Lukianova, el editor jefe de 'Nóvaya Gazeta Europa', Kiril Martínov, así como el economista Serguéi Guríev.

Los cuatro forman parte del Comité Antibélico de Rusia, institución contra la que fue abierta una causa penal el mes pasado.

Los miembros del comité son acusados por las autoridades rusas de crear una organización terrorista y planear la toma del poder.

Kasiánov, de 67 años, ocupó el cargo de primer ministro de Rusia entre 2000 y 2004, durante el primer mandato presidencial de Vladímir Putin.

Desde 2005 el político se pasó a la oposición y criticó activamente a las autoridades.

En junio de 2022, poco después del inicio de la guerra en Ucrania, Kasiánov abandonó Rusia.