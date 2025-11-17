Seis detenidos y 122 niños rescatados en Florida durante operación contra abusos y trata

El operativo 'Home for the Holidays' ('En casa para las fiestas'), que duró dos semanas, resultó en el rescate de 57 niños en la bahía de Tampa, 14 en Orlando, 22 en Jacksonville y 29 en Fort Myers, todos en Florida, mientras que el resto estaban en otros nueve estados, detalló el funcionario en una rueda de prensa.

Los niños tenían de 23 meses a 17 años de edad y "muchos habían experimentado varios niveles" de abuso, negligencia, explotación y exposición a otra actividad criminal.

El fiscal general de Florida sostuvo que "esta es una de las mayores operaciones únicas de rescate en la historia de Estados Unidos".

"A muchos de estos niños han victimizado de formas innombrables. Vamos a perseguir a sus abusadores", declaró Uthmeier.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El rescate involucró la colaboración de agencias como el Servicio de Alguaciles o Marshals de Estados Unidos, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, en inglés), el Departamento de Niños y Familias, y el Departamento de Justicia Juvenil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La investigación utilizó inteligencia en tiempo real y operaciones en campo para localizar a los niños, mientras que defensores de menores de edad y especialistas ofrecieron recursos para auxiliar a las víctimas rescatadas.

La operación duplicó los 60 niños desaparecidos, presuntas víctimas de trata, que la 'Operación Ojo de Dragón' salvó en junio, también en Florida.

Más de 460.000 niños desaparecen cada año en promedio en Estados Unidos, aunque la mayoría se encuentran, y uno de cada siete menores de edad que huyen a las calles fueron víctimas de tráfico sexual, según el National Protection Task Force (Grupo de Trabajo Nacional para la Protección de la Infancia).