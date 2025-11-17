Sentinel-6B despega con éxito para medir nivel del mar y mejorar pronósticos de huracanes

"Comprender los patrones de marea con precisión de hasta una pulgada es fundamental para proteger cómo usamos nuestros océanos cada día en la Tierra", dijo en un comunicado Nicky Fox, directiva de la NASA en Washington.

Subrayó que el satélite ampliará el legado de Sentinel-6 Michael Freilich realizando mediciones del nivel del mar que mejorarán los pronósticos utilizados por comunidades, negocios y operaciones en todo el país.

"También ayudará a garantizar un reingreso más seguro para nuestros astronautas que regresan a casa, incluidos los de las misiones lunares Artemis", agregó.

El Sentinel-6B despegó esta madrugada a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, California, a las 24:21 EST.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aproximadamente del tamaño de una camioneta grande, el satélite proporcionará información oceánica y atmosférica para mejorar los pronósticos de huracanes, ayudar a proteger infraestructura y beneficiar actividades comerciales como el transporte marítimo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La NASA señaló este viernes que el contacto entre el satélite y una estación terrestre en Canadá ocurrió aproximadamente una hora y media después del lanzamiento y comprobó que "todos los sistemas están funcionando con normalidad".

Los niveles del mar varían de un lugar a otro, y el satélite proporcionará mediciones precisas tanto a escala local como global, todo desde cientos de millas sobre la Tierra en órbita baja.

Esas observaciones constituyen la base para las predicciones de inundaciones en Estados Unidos, cruciales para proteger infraestructura costera, bienes raíces, instalaciones de almacenamiento energético y otros activos.

Sentinel-6B reemplazará a Sentinel-6 Michael Freilich, lanzado en 2020 y que más tarde se convirtió en el satélite de referencia oficial para mediciones globales del nivel del mar.

Al igual que su predecesor, Sentinel-6B también proporcionará información clave sobre velocidades del viento, altura de las olas, temperatura atmosférica y humedad.

Además, debido a que el agua se expande cuando aumenta su temperatura, los investigadores pueden identificar qué partes del océano están más calientes basándose en puntos donde la altura de la superficie del mar es mayor.

Combinado con datos de otros instrumentos, ese conocimiento puede ayudar a pronosticar condiciones marinas, incluida la formación de huracanes, que se intensifican con aguas más cálidas.

Además, dado que las grandes corrientes marinas son más altas que las aguas circundantes debido a su mayor temperatura, las mediciones de la superficie del mar pueden arrojar luz sobre interacciones entre la corriente del Golfo de México, por ejemplo, y las olas cercanas. Donde se encuentran, los mares pueden volverse más agitados, representando un riesgo incluso para los barcos más grandes.

El satélite es una colaboración entre la NASA, ESA (Agencia Espacial Europea), EUMETSAT (Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). También forma parte de la familia de misiones Copernicus de la Unión Europea.