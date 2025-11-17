Tres civiles muertos en un ataque ruso con dos misiles en la región de Járkov

Según explicó, entre los heridos hay tres niños, los misiles cayeron cerca de edificios residenciales y las tareas de rescate continúan.

Pese a que la región de Járkov es escenario de hostilidades, Balaklia se encuentra a unos sesenta kilómetros del punto más próximo de la zona de combate. El municipio tenía antes de la guerra más de 26.000 habitantes.

Karabanov señaló que ocho de los heridos han sido hospitalizados y que las labores de rescate continuaban en el momento en que publicó el balance de víctimas.

Balaklia fue una de las localidades de la región de Járkov tomadas por los rusos al comienzo de la invasión y recuperadas por Ucrania en el otoño de 2022, cuando las tropas de Kiev lanzaron en Járkov y Jersón (sur) su ofensiva más exitosa en lo que va de guerra.

