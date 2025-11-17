Tropas rusas rechazan dos contraataques al cerco a Kúpiansk

"En las últimas 24 horas fueron rechazados dos contraataques (...) cerca de la aldea de Blagodatovka y la aldea de Velikaya Shapkovka, en la región de Járkov, que intentaban liberar a las unidades cercadas", reza la nota castrense.

Ambas localidades se sitúan a tan sólo un par de kilómetros al noroeste y suroeste de Kúpiansk, que se sitúa sobre el río Oskil y se presenta como un importante bastión ucraniano de camino a la capital regional de Járkov.

La parte rusa asegura que abatieron a hasta 50 soldados ucranianos y ocho vehículos, entre ellos un vehículo blindado de transporte M113 de fabricación estadounidense y un vehículo de combato blindado Senator de fabricación canadiense.

La agrupación militar Occidente es responsable de dicha zona, donde también aseguran haber repelido a tropas ucranianas en las aldeas de Kurilovka, Petrovpaklivka y Putnikovo, en la región de Járkov, y Dronivka, en la región de Donetsk, anexionada por Rusia en 2022.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras tanto, la agrupación militar Sur aseguró haber conquistado la localidad de Platonovka, a menos de 30 kilómetros al este de Sloviansk, también en Donetsk.