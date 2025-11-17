Ucrania dice que sabotaje en Polonia podría haber sido un ataque híbrido de Rusia

"Nuestra solidaridad con la amistosa Polonia tras un acto de sabotaje en los ferrocarriles polacos. Esperamos que la investigación aporte respuestas y también estamos preparados para ayudar si así se solicita", escribió en su cuenta de la red social X.

"Podría haber sido otro ataque híbrido de Rusia para poner a prueba las respuestas. Si es cierto, estas deben ser firmes", añadiño el jefe de la diplomacia ucraniana.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró este lunes que el sabotaje la víspera contra una línea férrea polaca tuvo como objetivo una ruta "clave para los envíos de ayuda a Ucrania", y enfatizó que se atrapará a los culpables "independientemente de quien sea su instigador".

Tusk indicó en un vídeo publicado en la red social X tras inspeccionar el tramo afectado cerca de la estación de Mika, al sur de Varsovia y en el este del país, que la explosión de un artefacto explosivo en la ruta Varsovia-Lublin tenía "con toda probabilidad" el objetivo de "hacer volar un tren.

"Lamentablemente, no hay ninguna duda de que estamos ante un acto de sabotaje. Afortunadamente no ocurrió una tragedia, pero el asunto es muy grave", recalcó, y aseguró que esta "acción deliberada" debe investigarse a fondo.

Tusk no ha querido de momento pronunciarse sobre quién podría estar detrás del sabotaje en la línea ferroviaria.