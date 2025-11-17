Ucrania se compromete a comprar a Francia 100 cazas Rafale y defensa antiaérea y drones

El Elíseo comunicó elementos del contenido de esa carta de intenciones que este lunes rubricaron Zelenski y el presidente francés, Emmanuel Macron en la base aérea de Villacoublay, a una veintena de kilómetros al suroeste de París.

Antes de esa firma, Macron había presentado al presidente ucraniano una serie de equipamientos franceses, en particular cazas Rafale, los misiles de defensa antiaérea SAMP/T NG y Aster 30 B NT, radares GF 300 y drones.

El Elíseo indicó que esta carta de intenciones comprende futuros contratos que supondrían entrega de material durante una decena de años.

Desde el comienzo de la guerra Francia había firmado acuerdos con Ucrania para venderle armamento por valor de 8.600 millones de euros, lo que incluía entre otras cosas diferentes tipos de misiles anticarro, misiles Mistral de defensa antiaérea, cañones Caesar, blindados, la cesión de cazas Mirage 2000 utilizados por el ejército francés, munición o equipamiento individual para soldados.

Ucrania ya había formalizado el mes pasado su voluntad de comprar entre 100 y 150 aviones de combate suecos Gripen.

El presidente ucraniano inició en Villacoublay su novena visita a Francia desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022, en una jornada en la que debe reafirmarse el apoyo de Macron a Ucrania en un momento particularmente delicado por la situación en el frente y por la crisis política que vive el Gobierno ucraniano.

Desde Villacoublay, Macron y Zelenski se trasladaron al Mont Valérien en la ciudad de Surennes, donde se encuentra el estado mayor de la coalición de voluntarios que integran 35 países, en su mayor parte europeos, que trabajan en la preparación de garantías de seguridad a Kiev para el caso de que se alcanzara un alto el fuego con Rusia.

Esas garantías de seguridad, que supondría el despliegue en Ucrania de tropas de algunos países de la coalición de voluntarios (que se creó porque Estados Unidos ha excluido implicarse sobre el terreno militarmente) están a expensas de un acuerdo de alto el fuego que no se prevé a corto plazo.

Los presientes francés y Ucraniano van a mantener un almuerzo de trabajo en el Palacio del Elíseo, después de comparecer en una conferencia de prensa.

Por la tarde, participarán en un foro dedicado a profundizar la cooperación de los dos países en drones.