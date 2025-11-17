Un observatorio de la lengua fomentará el español en ciencia, técnica y ámbito digital

El pleno de esta institución española se reunió este lunes en la ciudad española de Logroño, tras su primer año de consolidación y promoción del estudio del español en foros globales y con diferentes proyectos.

Otras de las actividades previstas en 2026 para reforzar la presencia del español será un informe demolingüístico sobre Brasil y el análisis de la enseñanza del español en las universidades de China y de la India, detalló el Gobierno de la región española de La Rioja en una nota.

También ha avanzado que se participará en actividades del año dual España-India, dedicado a intensificar las relaciones bilaterales.

Y el monasterio riojano de Yuso de San Millán de la Cogolla, Patrimonio de la Humanidad como 'cuna' del español, acogerá un encuentro de la red internacional de observatorios de este idioma.

En el pleno se analizaron las actividades y proyectos de 2025, como la creación en México del Observatorio Global del Español para América Latina y Caribe.

A lo largo de este año, el Observatorio Global del Español ha organizado trece conferencias y seminarios, diez actividades de coordinaciones e investigación y ha participado en la presentación de cinco libros e informes, muestra de la importancia que concede a la divulgación y la cooperación académica, según el comunicado.

En 2025 se han desarrollado las primeras acciones del plan operativo, con actividades en San Millán de la Cogolla, "determinantes para la coordinación de todos los proyectos y la puesta en marcha del estudio y conocimiento del español en Europa y en el mundo".

Este año se ha alcanzado la consolidación internacional del observatorio, además del refuerzo para la proyección del español en foros globales, posicionándose en debates sobre demografía de esta lengua, geopolítica lingüística e inteligencia artificial.

El Observatorio Global del Español es un centro de investigación encabezado por el Instituto Cervantes, en colaboración con el Gobierno español y el de La Rioja, cuyo fin primordial es analizar la situación del español en el mundo, sobre todo en el ámbito de la demolingüística.

Otros de sus fines son fomentar el hispanismo y reforzar las identidades hispanohablantes, en su convivencia con otras lenguas y culturas, y con la atención al ámbito digital y a la economía de la lengua.