Un sismo de magnitud 4,9 sacude la costa del Pacífico de Nicaragua sin causar daños

El temblor ocurrió a las 11:23 hora local (17:23 GMT) y su epicentro se localizó en alta mar, a 15 kilómetros al norte del balneario de El Tránsito, municipio de Nagarote, en el departamento (provincia) de León, en el océano Pacífico, detalló el Ineter en un informe.

El sismólogo del Ineter Domingo Ñamendi precisó que el movimiento telúrico tuvo lugar a una profundidad de 98 kilómetros, explicó que fue causado por "actividad tectónica", y que no generó ninguna alerta de tsunami en el litoral Pacífico.

Vecinos de las provincias de Managua, Carazo (suroeste) y León (noroeste) reportaron en sus redes sociales que el temblor se sintió con fuerza en esas zonas.

Nicaragua se encuentra en el flanco este de la zona geológica más activa del mundo, en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy