Un tribunal tunecino aplaza diez días la audiencia de apelación de 37 presos opositores

La Sala de lo Penal del Tribunal de Apelaciones pospuso la sesión, con el objetivo de "permitir a los abogados preparar los medios para la defensa y considerar las reclamaciones" que plantean en favor de sus representados, según la agencia estatal TAP.

El juicio contra los opositores se celebró el pasado abril, cuando fueron condenados 37 de los 40 acusados inicialmente, mientras que tres fueron retirados del caso tras un recurso de apelación.

La mayoría de las penas dictadas entonces superan los 13 años, además de una condena de 4 años, dos de 8 y una de 10 años, y los 15 acusados "fugados" que fueron condenados en rebeldía recibieron 33 años y la ejecución inmediata de la sentencia.

Entre los condenados, se encuentra el empresario Kamel Eltaief, a quien se le dictaron 66 años de cárcel; el político Khayam Turki, con pasaporte español como hijo de exiliada, a 48 años; y el exdirigente del partido Ennahdha, Noureddine Bhiri, a 43 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El dirigente de la coalición opositora Frente Nacional de Salvación (FNS), Ahmed Nejib Chebbi, recibió una condena de 18 años, igual que su hermano Issam.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El intelectual francés Bernard-Henri Lévym, refugiado en Francia, fue uno de los 15 acusados condenados en rebeldía a 33 años.

La Asociación de Familiares de Presos sostiene que el juicio que afrontaron "carece de las garantías más básicas de un proceso justo".

Recientemente, la defensa y allegados de los procesados informaron de que varios encarcelados están en huelga de hambre desde hace semanas, lo que provocó "un deterioro en su salud", como Yauhar ben Mubarak, opositor condenado a 18 años.

Sin embargo, la ministra de Justicia, Leila Yaffel, negó el pasado sábado la existencia de "presos en huelga en las cárceles".

Por su parte, la Dirección General de Prisiones y Rehabilitación afirmó que la "supuesta" huelga de hambre "carece de fundamento" y aseguró que los reclusos se encuentran "bajo vigilancia médica continua" conforme a "los procedimientos sanitarios establecidos".

Ante estos desmentidos, la defensa de los procesados rechazó "categóricamente" las declaraciones, que calificó de "difamatorias" hacia los reos.