Una semana para ir al cine a ver el final de 'Wicked' y bailar con Bad Bunny

Además estos días vienen marcados por el inicio de la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix 'Stranger Things', y para los que tengan la oportunidad de viajar a París podrán conocer la historia de los dragones asiáticos en el museo Museo del Quai Branly Jacques Chirac.

El próximo jueves llega a las salas de cine la última entrega del musical de fantasía 'Wicked', una segunda parte de la secuela de 'The Wizard of Oz'. La continuación de la cinta está avalada por el éxito de la primera entrega, que en 2024 se situó como la quinta más taquillera del año, con 756 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

El director Jon M. Chu se pone de nuevo al mando del espectacular elenco de la primera parte, encabezado por Cynthia Erivo, Ariana Grande y Jonathan Bailey, recientemente nombrado el hombre más sexy del mundo por la revista People.

Después de alzarse con cinco Latin Gammy de los doce a los que optaba en la reciente edición de estos premios de la música latina, el puertorriqueño Bad Bunny iniciará el 21 de noviembre en Santo Domingo su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', con dos conciertos para los que hace meses que se agotaron las entradas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una gira muy esperada tras los 31 conciertos que compusieron su residencia musical en su Puerto Rico natal entre julio y septiembre de este año. Ahora recorrerá más de 20 ciudades en América, Europa, Asia y Oceanía, con diez citas solo en Madrid y con una actuación final en Bruselas el 22 de julio de 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El 26 de noviembre será el inicio de la esperada quinta y última temporada de 'Stranger Things' en Netflix, que mantendrá el suspense del final hasta el 31 de diciembre, ya que la plataforma ha decidido dividir su emisión en tres partes de cuatro, tres y un capítulo cada una.

Una última temporada encabezada de nuevo por Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper) y Millie Bobby Brown (Once) de una serie cuya cuarta temporada fue la tercera ficción en inglés más vista de Netflix, con 140 millones de visionados y 1.838 millones de horas vistas, solo superada por 'Wednesday' y 'Adolescence'.

Y si se tiene la opción de viajar a París, a partir del 18 abre sus puertas en el Museo del Quai Branly Jacques Chirac la exposición 'Dragons'. La muestra repasa 5.000 años de historia de la representación de los dragones asiáticos, que no se parecen en nada a la criatura maligna que escupe fuego conocida con ese nombre en Occidente.

'Dragons', concebida en colaboración con el Museo Nacional del Palacio de Taipei, en Taiwan, presenta una excepcional selección de objetos y obras de arte, desde los primeros dragones que aparecieron en jade y bronce antiguos hasta formas populares contemporáneas, incluyendo arte imperial.