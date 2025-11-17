Zelenski se reunirá con el rey Felipe VI en su tercera visita a España

La Presidencia del Gobierno español confirmó este lunes la agenda de Zelenski, que comenzará el martes después de mediodía en la Zarzuela, donde mantendrá una reunión con el jefe del Estado español, seguida de un almuerzo.

El presidente ucraniano será recibido después por Sánchez en la Moncloa, sede oficial del Gobierno, para abordar cuestiones de interés común.

Posteriormente, ambos líderes comparecerán ante los medios de comunicación, indicó el Ejecutivo, y resaltó que este nuevo viaje de Zelenski a Madrid será una ocasión para reafirmar el compromiso de España con Ucrania en todos los ámbitos.

Con esta visita, Zelenski retoma un viaje a España que tuvo que ser cancelado en abril de este año para que el líder ucraniano pudiera asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano.

El pasado 21 de octubre, el presidente ucraniano acordó, en una conversación telefónica con Sánchez, una nueva reunión entre ambos.

Sánchez explicó en un mensaje en X ese día que en su conversación telefónica con Zelenski le garantizó que España seguirá apoyando a Ucrania hasta que se alcance una paz "justa y duradera".

El presidente de Ucrania llegará a Madrid procedente de París, donde este lunes se reúne con su homólogo francés, Emmanuel Macron, para abordar las garantías de seguridad que podrán ofrecer los aliados de Kiev si se lograra un alto el fuego con Rusia.

Ayer domingo viajó a Atenas, primera etapa de la gira, en una visita de pocas horas centrada en asegurar nuevos suministros energéticos y profundizar la cooperación militar con Grecia.