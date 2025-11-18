Afganistán intensifica el diálogo con sus vecinos con conversaciones con Irán y Tayikistán

Ayer, el ministro de facto talibán, Amir Khan Muttaqi, mantuvo una conversación telefónica con el canciller iraní, Abás Araqchí, según informó este martes en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Afganistán.

"En esta llamada telefónica, que tuvo lugar ayer, ambas partes discutieron y realizaron un intercambio de opiniones sobre la ampliación de la cooperación bilateral entre Afganistán e Irán y sobre los acontecimientos más recientes en la región", dijo la cancillería afgana.

Por su parte, Muttaqi subrayó que, para los talibanes, "mantener la estabilidad y fortalecer aún más la cooperación regional es una prioridad importante para Afganistán".

La conversación tiene lugar semanas después de que Irán se ofreciese a mediar entre los talibanes y Pakistán en el reciente conflicto armado entre los dos países ocurrido a principios de octubre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la tarde del lunes, el ministro Khan Muttaqi se reunió en Kabul con una delegación de Tayikistán, con quien, según los talibanes, se acordó la profundización de lazos diplomáticos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades tayikas no han aceptado en su país a representantes diplomáticos nombrados por los talibanes, que llegaron al poder en Kabul en agosto de 2021, por lo que el embajador de Afganistán en Dusambé continúa siendo el nombrado por el Gobierno repblicano anterior a los fundamentalistas.

El régimen talibán cuenta con una escasa legitimidad en términos internacionales, y no goza del reconocimiento de prácticamente ningún país.

En julio de este año, Rusia se convirtió en el primer y único país en reconocer a los talibanes como gobierno legítimo de Afganistán.

En los últimos meses, Kabul ha intentado acercarse a otras potencias como China, la India, Irán o sus países vecinos en Asia Central para granjearse nuevos apoyos en la esfera global.