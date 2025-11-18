Al menos doce muertos, nueve de ellos niños, en un incendio en el sur de Kazajistán

El siniestro se produjo a primera hora de este martes en una casa particular de dos plantas en la localidad de Algabás, en las afueras de Almaty, la mayor ciudad del país y su antigua capital.

Según las autoridades, los bomberos consiguieron rescatar a tres personas en estado inconsciente y hallaron a doce fallecidas, nueve de ellas niños.

Vecinos de Algabás citados por Emergencia indicaron que en la casa siniestrada había huéspedes y que la víspera allí había tenido lugar una celebración.

Por orden del presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, fue creada una comisión gubernamental para investigar las causas del incendio y prestar asistencia a las familias de los fallecidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy