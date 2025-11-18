Al menos un muerto y tres desaparecidos por una creciente súbita en el centro de Colombia

"El balance preliminar señala 60 personas afectadas. Dos ciudadanos reciben atención en centros de salud y se confirma el fallecimiento de una persona. Tres víctimas permanecen desaparecidas", precisó Jorge Emilio Rey, gobernador del departamento de Cundinamarca, en el que está ubicado Silvania, en X.

Los afectados viajaban en un vehículo que fue arrastrado por la corriente, lo que derivó en la muerte de un adulto y la desaparición de otras tres personas, a pesar de que una de ellas logró ponerse a salvo.

Por su parte, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (Uaegrd) precisó que 17 viviendas de la zona fueron destruidas por la emergencia, mientras que "la movilidad de estudiantes del sector rural hacia el casco urbano está comprometida".

Lo ocurrido "permanece bajo seguimiento con despliegue de equipos humanos y técnicos para mitigar impactos", precisó ese organismo.

La Alcaldía de Silvania, municipio cercano a Bogotá, hizo "un llamado solidario" a los ciudadanos para que brinden ayuda humanitaria a los afectados por la emergencia.

En ese sentido solicitó mercados, alimentos no perecederos, cobijas, colchoneta y ropa para los damnificados.