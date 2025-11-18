Anthropic duplica su valoración tras anunciar acuerdos de inversión con Microsoft y Nvidia

Microsoft anunció este martes en un comunicado su nueva alianza con Anthropic, donde invertirá 5.000 millones de dólares, en un movimiento que refleja su estrategia para diversificar su inversión en IA y reducir su dependencia de OpenAI.

Anthropic, por su parte, se comprometió a comprar 30.000 millones de dólares en capacidad de cómputo de Azure, la plataforma de servicios en la nube de Microsoft, y a contratar una capacidad adicional de hasta un gigavatio.

Mientras Nvidia anunció que invertirá 10.000 millones de dólares en la startup, que se comprometió a comprar hasta un gigavatio de capacidad de computación de los sistemas Grace Blackwell y Vera Rubin de Nvidia.

Será la primera vez que Anthropic y Nvidia colaboren, y lo harán en el diseño y en la ingeniería para mejorar los modelos de Anthropic en eficiencia y en coste.

La alianza de las tres empresas busca que Anthropic amplíe su modelo IA Claude, en Microsoft Azure, potenciado por Nvidia, lo que permitirá un mayor acceso a Claude y ofrecerá a los clientes empresariales de Azure una mayor variedad de modelos y nuevas capacidades.

Las acciones de Nvidia bajaban un 2,31 % después de la apertura de Wall Street este martes a un día de la publicación de sus resultados del tercer trimestre, prevista para después del cierre del mercado del miércoles.