Antonio Brown enfrenta hasta 30 años de cárcel por intento de asesinato con arma de fuego

Brown, campeón del Super Bowl LV con los Tampa Bay Buccaneers, compareció el lunes por videoconferencia en una audiencia de lectura de cargos en la que no llegó a hablar, aunque su abogado recordó que el exjugador de 37 años se había declarado inocente.

Brown está acusado de ser el responsable de un tiroteo a las afueras de un evento de boxeo en Miami, el pasado 16 de mayo, por el que quedó detenido temporalmente esa misma noche.

Uno de los hombres involucrado en la pelea denunció que el exjugador le disparó en dos ocasiones, rozándole en una de ellas el cuello.

La Fiscalía afirmó durante la audiencia que la pena por intento de asesinato en el estado de Florida, donde reside Brown, es de 15 años, pero recordó que el exreceptor podría afrontar el doble de esa pena por el agravante de emplear un arma de fuego.

Según la ley, la pena mínima en estos casos es de 20 años.

Brown siempre ha defendido que el altercado comenzó cuando fue atacado por individuos que querían robarle sus joyas. Según su abogado, él y la víctima tienen un largo historial de enfrentamientos.

Varios videos obtenidos por la Policía de Miami del incidente muestran a Brown golpeando a otro hombre e iniciando una pelea, tras lo que el jugador le arrebató el arma a un agente de seguridad y se acercó corriendo hacia su víctima, a la que disparó en dos ocasiones, según una orden judicial.

Las autoridades emitieron una orden de detención contra Brown el pasado junio, pero este se había marchado del país y no regresó hasta este mes, cuando fue extraditado desde Dubái.

El jugador salió de prisión la semana pasada tras depositar una fianza de 25.000 dólares, y desde entonces permanece en arresto domiciliario.

El receptor jugó en la NFL hasta 2021 en las filas de los Buccaneers pero pasó gran parte de su carrera en los Pittsburgh Steelers. Por números, tiene posibilidades de estar en las votaciones para ingresar al Salón de la Fama en 2027.