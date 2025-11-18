Aumentan a cinco los excursionistas fallecidos en las Torres del Paine del sur de Chile

Según detalló la Delegación Presidencial de Magallanes, dentro de las personas fallecidas se encuentran dos de nacionalidad mexicana, dos de nacionalidad alemana y una de nacionalidad británica.

"Estamos en una fase de evacuación de estos cuerpos y los trámites consulares por la nacionalidad de estas personas. Sabemos que es un lugar de difícil acceso, donde depende mucho de las condiciones meteorológicas", señaló el delegado presidencial de la zona, José Ruiz.

Agregó que "todo el resto estaría empadronado", por lo que actualmente no se reportan personas desaparecidas.

"Nuestra labor está en la búsqueda, rescate y evacuación y que por cierto se harán las investigaciones correspondientes si hay eventuales faltas administrativas sobre lo sucedido. Luego viene el origen de esto, pero ahora estamos enfocados en la evacuación", añadió.

Por su parte, el presidente del país, Gabriel Boric, publicó en X: "A las familias, amigos y seres queridos de las cinco personas de nacionalidades mexicana, alemana y británica, lamentablemente fallecidas en la tragedia ocurrida en Torres del Paine, envío mis más sentidas condolencias. Sepan que cuentan con toda la colaboración de las autoridades e instituciones chilenas en estos difíciles momentos".

Los equipos de emergencia explicaron que un fuerte cambio en las condiciones climáticas de la zona registrado el lunes habría provocado el extravío de los excursionistas, quedando expuestos a nevadas y vientos que llegaron a los 190 kilómetros por hora, lo que les impidió continuar con el circuito de trekking conocido como la "O", que da una vuelta completa al parque nacional.

De manera preliminar las autoridades informaron esta mañana el fallecimiento de dos personas, entre ellas un hombre que fue hallado sin vida al interior de parque y una mujer que perdió la vida este martes mientras era llevada al Campamento Perros.

El Parque de las Torres del Paine es una de las áreas protegidas más importantes y un destacado atractivo turístico de Chile.

Ubicado entre la Cordillera de los Andes y la estepa Patagónica, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Puerto Natales, y conocido por la belleza de su entorno natural, alberga ríos, lagos, glaciares y las cumbres Paine Grande con sus conocidas torres de roca y granito que le otorgan su nombre.

En la temporada 2024-2025 recibió 380.000 visitantes, la mayoría de ellos extranjeros, y fue elegido por la prestigiosa revista National Geographic, como el quinto lugar más hermoso del mundo, en 2013.

El mismo año fue seleccionado como la octava maravilla del mundo tras recibir más de cinco millones de votos en el concurso que realizó el sitio Virtual Tourist.

La ruta en la que sucedió la tragedia es para senderistas experimentados y requiere de una buena preparación física porque tanto el terreno como el clima del sector son cambiantes e inestables, haciendo de la ruta una de las más exigentes de la zona.