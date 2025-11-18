Bangladés pedirá ayuda a Interpol para la extradición de la condenada a muerte Hasina

La Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), podría en el caso de Hasina emitir avisos como la llamada 'notificación roja' para localizarla, solicitar su detención provisional y apoyar el proceso de extradición impulsado por Bangladés.

"Estamos trabajando en una solicitud formal a la Interpol, aunque aún nos llevará unos días hasta que el organismo pueda emitir los avisos correspondientes para la procesada", señaló a EFE el fiscal bangladesí Gazi Monawar Hossain Tamim.

Según la fiscalía, el equipo encargado del trámite está ultimando una actualización de la solicitud previamente presentada en otras ocasiones que será enviada a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Hasina, que se encuentra aparentemente exiliada en la India desde las protestas que forzaron su dimisión en agosto de 2024, fue sentenciada este lunes por un tribunal penal doméstico por su presunta responsabilidad en la represión del levantamiento.

El tribunal impuso la pena de muerte tras considerar a la ex primera ministra responsable de diversos delitos, incluidos asesinato, intento de asesinato y torturas, en el marco de la represión de las protestas estudiantiles bajo su mandato.

En el mismo fallo, el tribunal condenó también a muerte al exministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal, y a cinco años de prisión al exinspector general de la Policía Chowdhury Abdullah Al-Mamun, que declaró como testigo del Estado.

Diversas organizaciones de derechos humanos recordaron este martes que el tribunal arrastra críticas históricas por la falta de garantías procesales, entre ellas Amnistía Internacional, que cuestionó la rapidez del juicio in absentia, y Human Rights Watch, que puso en duda la solidez de las pruebas y el acceso de la defensa.

El futuro de Hasina depende de la decisión de la India que, pese a tener un tratado de extradición con Bangladés desde 2013, no aplica ese mecanismo de forma automática. Según expertos legales consultados por EFE, Nueva Delhi podría rechazar la entrega si considera que los cargos tienen un componente político.