China amplía a ocho días sus maniobras en el mar Amarillo en plena tensión con Japón

Según un aviso publicado este lunes por la noche por la Administración de Seguridad Marítima de China (MSA, siglas en inglés), los ejercicios se llevarán a cabo del 18 al 25 de noviembre, todos los días entre las 08:00 y las 18:00 horas (00:00 y 10:00 GMT), en una zona del sur del mar Amarillo donde se prohíbe completamente la navegación.

El comunicado no detalla los medios militares implicados ni el propósito específico del ejercicio, en línea con la habitual opacidad de este tipo de notificaciones marítimas.

La nueva advertencia sucede a otro aviso emitido el día 15 para unas maniobras en el sector central del mar Amarillo, que comenzaron ayer lunes.

La sucesión y ampliación de ejercicios coincide con un repunte del lenguaje oficial chino contra Tokio a raíz de las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien sugirió que un ataque chino a Taiwán podría colocar a Japón en una “situación de crisis” y justificar una intervención de sus fuerzas armadas en el estrecho.

El Gobierno japonés envió el lunes a Pekín a un alto funcionario de Exteriores para tratar de contener la escalada verbal, mientras China ha endurecido sus mensajes y ha emitido recomendaciones oficiales que desaconsejan viajar o estudiar en Japón, lo que ha tenido repercusiones económicas y culturales en el país vecino.

Tokio insiste en que su postura respecto a Taiwán no ha cambiado y que cualquier disputa debe resolverse por vías pacíficas, mientras China sostiene que la isla es “parte inalienable” de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para lograr la reunificación.