Congreso de Perú aprueba que consumidores puedan ingresar alimentos y bebidas a conciertos

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Parlamento peruano, la izquierdista Katy Ugarte, dijo que el beneficio de esta norma radica en restablecer "el equilibrio entre consumidores y organizadores" al evitar que los ciudadanos "sean obligados a consumir productos dentro de los recintos a precios desproporcionados o sin alternativas razonables".

El dictamen que propone proteger la salud de los consumidores al establecer normas para el ingreso de agua y alimentos en los conciertos recibió ocho votos a favor, cinco votos en contra y ninguna abstención.

Sin embargo, la norma precisó que los organizadores seguirán obteniendo ingresos por la venta interna de alimentos y bebidas, pero "en un entorno de competencia abierta", lo que incentivará la mejora de la calidad, la innovación y los precios justos.

También agregó que fortalece el rol del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) como autoridad en materia de consumo con una norma expresa que esclarece su competencia fiscalizadora y le permite actuar preventivamente, reduciendo costos de litigio y procedimientos sancionadores.

Por otro lado, la legisladora derechista Adriana Tudela mantuvo su posición de que la medida atenta contra la libertad de empresa y de contratación porque va a tener un impacto en el precio que van a pagar los consumidores por este tipo de productos.