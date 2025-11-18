Defensa de Italia dice que necesita un Ejército de 5.000 efectivos contra ciberataques

La propuesta del Ministerio de Defensa consiste en establecer una rama cibernética civil-militar con la creación de un Centro para la Lucha contra la Guerra Híbrida, la especialización de las Fuerzas Armadas en el uso de la Inteligencia Artificial, la protección de la cadena de suministro y el entrenamiento contra las amenazas cibernéticas.

En el informe, publicado por los medios y que Crosetto presentó en el Parlamento, se indica la necesidad de aumentar de 10.000 a 15.000 militares más para combatir las llamadas guerras híbridas.

Entre las medidas figura la creación de una unidad, con militares y civiles, que operaría bajo la supervisión del Ministerio de Defensa, con al menos 5.000 efectivos.

"Un primer objetivo podría consistir en crear una capacidad inicial de entre 1.200 y 1.500 personas, de las cuales aproximadamente el 75% se dedicaría a tareas operativas, garantizando así la continuidad de la acción las 24 horas del día, los 365 días del año", detalla el ministro.

El documento informa de que en 2024, se gestionaron 1.979 ciberataques y 573 fallos de seguridad al mes, lo que representa un aumento del 40 % y el 89 %, respectivamente, en comparación con 2023.

Y en el primer semestre de 2025, se registraron 1.549 ciberataques, un 53 % más que en el mismo periodo del año anterior.

"La guerra híbrida es una realidad que afecta a infraestructuras críticas, centros de toma de decisiones, servicios esenciales y la propia estructura de cada país, con riesgos diarios y crecientes de daños catastróficos", afirma Crosetto.

Asimismo, explica que "los ataques —llevados a cabo mediante desinformación, guerra cognitiva y el ámbito cibernético— explotan el conocimiento de que Occidente a menudo opta por no reaccionar".