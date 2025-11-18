Defensa de México modifica ruta de desfile militar del 20 de noviembre ante nueva marcha

La tradicional parada militar rememora el suceso que dio inicio a la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910 y tenía como punto de partida el Zócalo capitalino y finalizaba en el Campo Militar Marte en la lujosa zona de Polanco en la avenida Paseo de la Reforma.

Pero en sus redes, Defensa ha mostrado un video en el que indica que los militares avanzará desde el Zócalo y hasta al Monumento a la Revolución, un recorrido menor a los tres kilómetros.

La nueva ruta se dio a conocer luego de que la autodenominada ‘Generación Z’ emitió un llamado para marchar el 20 de noviembre 11:00 hora local (19:00 GMT) en la Ciudad de México, mismo día y hora en el que la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el desfile donde reafirma la importancia de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país.

“Vamos a ver cómo se desarrolla en estos días, no vamos a caer en provocaciones”, respondió Sheinbaum en su conferencia de prensa de este martes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Apenas el sábado 15 de noviembre, la marcha de la autodenominada ‘Generación Z’ dejó un saldo de veinte civiles y cien elementos de la Policía heridos, así como una veintena de personas detenidas, luego de un enfrentamiento que ocurrió entre las autoridades y un grupo de personas encapuchadas en las puertas de Palacio Nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La formación Somos México, que busca convertirse en partido político y que recién participó en la marcha del pasado sábado, pidió "actuar con prudencia" ante la convocatoria a una nueva marcha del colectivo Generación Z para el jueves 20 de noviembre y llamó a "evitar involucrar al Ejército mexicano en las protestas.

"No quisiéramos involucrar al Ejército en un conflicto de este tamaño, de esta dificultad, de ponerlo en una característica de esa naturaleza. Prudentemente, creo yo, no deberían de marchar hacia donde está el Ejército", indicó en conferencia de prensa la formación.