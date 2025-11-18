Desvelan nuevos patrones magnéticos en la nanoescala mediante neutrones polarizados

Se trata de una información clave para diseñar, en un futuro, dispositivos más eficientes en áreas como energía, electrónica o sensórica, destaca en un comunicado la Universidad de Cantabria (norte de España), que participó en el equipo.

La investigación, desarrollada por especialistas de Luxemburgo, Australia, Francia, el Reino Unido, Suiza y España, se centró en analizar el comportamiento del magnetismo en materiales inhomogéneos en la nanoescala, utilizando la técnica 'Small-Angle Neutron Scattering' (SANS), que solo está disponible en las denominadas grandes instalaciones de neutrones.

El resultado principal fue la observación de una anisotropía angular: los neutrones polarizados no se dispersan de forma uniforme en todas las direcciones, sino que generan figuras de cuatro lóbulos en los detectores SANS.

El efecto varía, además, según la orientación del espín del neutrón. Aunque existía una predicción teórica, no se había identificado hasta ahora en materiales con un desorden interno nanométrico o la presencia de nanopartículas.

Estos patrones permiten medir de manera directa la energía de intercambio, el parámetro que describe cómo interactúan los diminutos imanes que componen el material.

Conocer con precisión esa energía ayuda a interpretar por qué cambian las propiedades magnéticas cuando aparecen defectos nanométricos, del tamaño de una millonésima parte de un cabello humano, en aceros, nanopartículas u otras aleaciones avanzadas.

La posibilidad de detectar inhomogeneidades magnéticas tan pequeñas abre una vía para ajustar el rendimiento de materiales empleados en sensores, dispositivos electrónicos, imanes potentes o transformadores.