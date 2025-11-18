Detenidos dos activistas propalestinos tras escribir "culpables" sobre cancillería alemana

"Fueron detenidos un hombre de 26 años y una mujer de 27. Además se confiscaron dos cubos de pintura roja", informó la Policía de Berlín en X y añadió que investigan un posible delito de daños materiales.

Un colectivo llamado "Pacíficamente contra el genocidio" publicó en su cuenta de Instagram vídeos en los que se puede ver a los activistas pintando con brochas la palabra "Täter", que según el contexto puede traducirse del alemán como "culpables", "criminales" o "perpetradores" de un delito o de un crimen.

En otro de los vídeos, uno de los activistas, ya detenido por la policía, dice a la cámara: "En Gaza desde el alto el fuego han matado a 245 personas. Ayer una escuela fue bombardeada por Israel y Alemania ha decidido ahora levantar todas las restricciones de entrega de armamento a Israel".

"Gente, ¿cómo se podría apoyar más activamente la matanza? (el canciller alemán) Friedrich Merz y nuestro Gobierno son perpetradores de este genocidio", agregó el joven, antes de que la Policía obligase a parar la grabación.

El mismo colectivo consiguió trepar la semana pasada a la Puerta de Brandeburgo con ayuda de un montacargas y desplegar desde allí una pancarta con el lema "Nunca más genocidio, libertad para Palestina".

La Policía detuvo entonces a tres personas que habían manejado el camión con montacargas, así como a los tres activistas que permanecían encima del monumento y se negaban a descender.

Un portavoz del Gobierno alemán confirmó este lunes que el Ejecutivo encabezado por el conservador Merz había decidido levantar el embargo parcial de armamento a Israel después del alto el fuego en Gaza y que iba a volver a examinar una por una todas las solicitudes de exportación.

El embargo parcial, un paso sin precedentes para un Gobierno alemán, había sido decretado en agosto pasado y afectaba solo a las armas que pudieran emplearse de manera directa en Gaza.