Detienen a 14 miembros de red que cometió estafa informática en Colombia, Chile y Perú

Bogotá, 18 nov (EFE).- Las autoridades colombianas detuvieron a 14 presuntos miembros de un grupo ilegal acusado de promover un modelo de estafa que ofrecía un negocio de inversión de acciones a través de falsas plataformas de criptoactivos en el país andino, en Chile y en Perú, informó este martes la Fiscalía.