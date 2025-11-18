Donohoe cambia las finanzas de Irlanda y el Eurogrupo por el Banco Mundial

La cadena pública RTE avanzó hoy que Donohoe ocupará la plaza de director gerente y jefe de conocimiento, lo que le situará como 'número dos' del mayor banco de desarrollo del mundo, radicado en Washington.

El Gobierno de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, prevé presentar este martes al sucesor de Donohoe, quien también dejará a final de semana su escaño en el Dáil (cámara baja).

El dirigente conservador, de 51 años, ya dirigió la cartera de Finanzas en la República de Irlanda entre 2017 y 2022, antes de volver a ese ministerio en enero de 2025.

Donohoe sustituyó en 2020 a Mario Centeno como presidente del Eurogrupo y fue reelegido en 2022 para seguir representando a los ministros de Finanzas de la moneda única en la Unión Europea.

