Economía chilena crece 1,6 % interanual en tercer trimestre impulsada por demanda interna

"Este resultado se explicó por el aumento de la demanda interna, que presentó una variación de 5,8 %, impulsada por la inversión y el consumo", explicó en un comunicado el emisor.
Desde la perspectiva del origen, la expansión del PIB fue explicada principalmente por el comercio y los servicios personales y empresariales, mientras la actividad minera retrocedió, añadió el banco.
El PIB desestacionalizado, por su parte, bajó un 0,1 % en el tercer trimestre comparado con el mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la minería, que cayó 6,5 % interanual.
Con cerca de 5,5 millones de toneladas anuales, Chile es el mayor productor global de cobre y el metal rojo es además su principal exportación.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
A fines de julio, se produjo un derrumbe en la mina El Teniente, el yacimiento subterráneo más grande del mundo y propiedad de la estatal Codelco, que cobró la vida de seis trabajadores y paralizó parcialmente sus operaciones.
El emisor reportó además que la cuenta corriente registró un déficit de 4.599 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2025, equivalente a 5,4 % del PIB.
Por su parte, la deuda externa se situó en 269.408 millones de dólares.
En contra de lo pronosticado, Chile esquivó la contracción en 2023 y el PIB cerró con un crecimiento del 0,2 %, mientras que en 2024 se expandió un 2,6 %, por encima de lo previsto.
La inflación el año pasado cerró en el 4,5 %, lejos aún de la meta del 3 % establecida por el Banco Central chileno.
El emisor elevó el pasado septiembre su estimación de crecimiento económico del PIB para este año al rango 2,25 % - 2,75 %, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó su proyección en octubre hasta el 2,6 %.