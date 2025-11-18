Ecuador anunciará en Brasil su adhesión al compromiso sobre tenencia de la tierra

Así lo ha revelado este martes el Ministerio de Ambiente y Energía al referirse a la iniciativa mundial que busca garantizar, hasta 2030, el reconocimiento legal de los territorios de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y organizaciones comunitarias.

En la cita, Ecuador presentará avances concretos como: más de 2.300 títulos de tierra entregados desde 2008, de los cuales 87 benefician directamente a comunidades y nacionalidades indígenas, indica el ministerio.

Además, el reconocimiento de siete comunidades Shuar sobre más de 20.000 hectáreas, y un potencial de 4,53 millones de hectáreas para fortalecer la gobernanza territorial y la conservación.

Ecuador participará en Belém do Pará (Brasil) hasta el 21 de noviembre en la COP30, que prioriza la protección de los bosques tropicales y la transición hacia economías bajas en carbono.

En distintos encuentros con autoridades, la delegación ecuatoriana insistirá en un punto clave: los países vulnerables necesitan más financiación climática, "de manera justa, directa y oportuna", apunta el ministerio.