Egipto anula los resultados electorales en siete provincias por "graves irregularidades"

Entre las infracciones detectadas figuran violaciones de las normas de campaña, la no entrega de copias del acta de recuento a candidatos o sus representantes y discrepancias significativas en los resultados entre distintas mesas electorales, fallos que, según la ANE, "socavan la integridad y legitimidad del proceso electoral".

Los 19 distritos afectados repetirán las elecciones: los egipcios en el extranjero votarán los días 1 y 2 de diciembre, mientras que en el interior del país lo harán los días 3 y 4 de diciembre. Los resultados definitivos de esta repetición se anunciarán el 11 de diciembre.

El presidente de la ANE, el juez Hazem Badawy, subrayó en un comunicado que la primera vuelta de esta fase "ha concluido tras una estricta supervisión de todos los aspectos del proceso" y destacó que la votación se desarrolló en 14 provincias, con 1.281 candidatos independientes compitiendo en 70 distritos, 5.606 mesas electorales y cerca de 35 millones de votantes habilitados.

La campaña para la segunda vuelta de esta primera fase se reanudará una vez proclamados los resultados oficiales de la Cámara de Representantes.

Los recursos contra las decisiones de la primera fase deberán presentarse en un plazo de 48 horas desde el anuncio, con fecha límite el 20 de noviembre. El Tribunal Supremo Administrativo resolverá las apelaciones en un máximo de 10 días, entre el 21 y el 30 de noviembre.

La segunda fase se celebrará los días 24 y 25 de noviembre y, en ella, 1.316 aspirantes competirán por el resto de los 568 escaños en las 13 provincias restantes del país, incluida El Cairo.

En total, más de 67 millones de egipcios están llamados a las urnas, de los que algo más de 35.279 millones están convocados a emitir su votos en la primera fase en 14 provincias situadas en su mayoría en el alto Egipto, aunque incluye algunas del norte, como la mediterránea Alejandría.