El CAC-40 cae un 1,86 % y pierde el umbral de los 8.000 puntos por las tecnológicas

El CAC-40 estuvo desde el comienzo de los intercambios por debajo de los 8.119,02 puntos del cierre del lunes, pero en los primeros momentos el descenso fue relativamente contenido.

La situación se fue agravando sobre todo a partir de mediodía, cuando el indicador de tendencia fue evolucionando de forma duradera por debajo del listón de los 8.000 puntos.

A poco más de una hora para el cierre, llegó a los 7.925,06 puntos que a la postre sería el suelo de la jornada. El descenso se fue moderando hasta el final de los intercambios, cuando el CAC-40 terminó en 7.967,93 puntos.

Eso significa que en una semana el mercado francés ha perdido un 1,53 % y en el último mes el descenso acumulado es del 3,02 %.

Desde comienzos de año, sin embargo, el selectivo francés sigue conservando un incremento del 7,71 %.

El discurso que ha pasado a dominar en los últimos días entre los operadores es del escepticismo sobre los gastos multimillonarios en la inteligencia artificial y sobre los rendimientos que se pueden esperar.

La sesión de este martes tuvo un volumen de actividad alto, ya que cambiaron de manos activos por valor de 4.019 millones de euros.

Por lo que respecta a los valores, sólo una empresa del CAC-40 progresó, el operador del mercado bursátil Euronext, que progresó un 1,27 %.

En el otro extremo, los mayores batacazos las sufrieron los dos grupos automovilísticos franceses Stellantis (-4,45 %) y Renault (-3,82 %).

También se llevaron significativos descensos el grupo de bebidas y licores Pernod Ricard (-3,59 %), la sociedad de consultoría e informática Cap Gemini (-3,19 %) y la sociedad de sistemas de pagos Edenred (-3,18 %).