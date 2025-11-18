El Congreso español pide referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental

El objetivo de esta iniciativa es pedir el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas en el sentido de que se facilite el derecho a la autodeterminación del Sáhara y que se celebre un referéndum en ese territorio.

El pasado 31 de octubre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que considera que "una autonomía genuina podría representar el resultado más factible" para el Sáhara, y que alienta a las partes a "presentar ideas que apoyen una solución definitiva mutuamente aceptable".

Esta resolución va en la misma línea que la defendida en los últimos años por los principales países de la Unión Europea (UE), aunque España dio un cambio en su postura hace tres años. En marzo de 2022 el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, envió una carta al rey Mohamed VI de Marruecos en la que consideraba que la propuesta marroquí de autonomía, presentada en 2007, era la base "más seria, creíble y realista" para la resolución del conflicto.

El diputado de Sumar (formación minoritaria en la coalición del gobierno) Enrique Santiago lamentó hoy en la Cámara Baja que España permitiera a Marruecos y Mauritania invadir el Sáhara provocando el exilio de gran parte de la población saharaui y el inicio de una guerra que, con periodos de alto el fuego, dura hasta hoy.

Esto al recordar que se cumplen 50 años de la Marcha Verde, del "abandono" de España del Sáhara Occidental y del inicio de su ocupación ilegal por parte de Marruecos.

Las resoluciones de la ONU -apuntó- impusieron a España, como potencia administradora, la obligación de contribuir a celebrar un referéndum que permitiese al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación, y pese a ello, España no ha asumido este mandato.

La Comisión de Asuntos Exteriores dio hoy luz verde a esta iniciativa, presentada inicialmente por el grupo de izquierdas Sumar, aunque posteriormente acordada con el conservador Partido Popular, con 20 votos a favor (PP, el ultraderechista Vox, Bildu -izquierda independentista vasca- y Sumar), 12 en contra (los del PSOE, el partido mayoritario en el gobierno) y 3 abstenciones.

La Comisión de Exteriores del Congreso también instó hoy al Ejecutivo a restablecer relaciones plenas con Argelia, afectadas tras el apoyo de España al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental en 2022.

Las relaciones entre ambos países se complicaron en marzo de 2022 con el "cambio unilateral" de postura de Sánchez sobre el Sáhara, en una decisión que, además de romper con la "neutralidad histórica" de España, provocó la suspensión inmediata por parte de Argelia del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, según el diputado del PP José Manuel Velasco. ¡ EFE