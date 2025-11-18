El IBEX pierde un 2,14 % y los 15.900 puntos lastrado por Wall Street y las tecnológicas

El selectivo español retrocedió 345,6 puntos en su cuarta sesión consecutiva a la baja, algo que no sucedía desde junio. De esta forma, terminó en los 15.827 enteros.
Las caídas de este martes reducen las ganancias anuales al 36,5 %.
El IBEX 35 comenzó a operar con pérdidas superiores al punto porcentual, que se han ido incrementando a lo largo de la sesión tras la apertura a la baja de Wall Street, en línea con el resto de plazas europeas.
Ningún valor se ha salvado del tono negativo y, de los pesos pesados del selectivo, Santander ha perdido el 3,59 %; BBVA el 2,82 %; Telefónica el 2,63 %; Repsol el 1,15 %; Inditex el 0,98 % e Iberdrola el 0,83 %.
