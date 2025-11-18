El IICA destaca en COP30 iniciativas de biocombustibles y contra incendios en la Amazonía

El IICA y la Coalición Panamericana de Biocombustibles (CPBIO) propusieron un marco de acción para cumplir con el objetivo global de al menos cuadruplicar la producción y el uso de combustibles sostenibles para 2035.

La meta, que incluye la duplicación del consumo de biocombustibles líquidos para 2035, lanzado por la presidencia de la COP30, está plasmada en el llamado 'Compromiso de Belém para los Combustibles Sostenibles', o 'Belém 4x', explicó el IICA en un comunicado.

De acuerdo con un estudio del IICA y la CPBIO, la duplicación de la producción de biocombustibles líquidos, sin ampliar la frontera agrícola, se podría lograr cerrando la brecha de productividad en los seis principales cultivos que hoy se utilizan para producir biocombustibles líquidos (maíz, caña de azúcar, trigo, soja, colza y palma).

Ello permitirá no solo producir la cantidad de biocombustibles líquidos planteada en la declaración Belém 4x, sino que se podría producir un 72 % adicional, afirmó el IICA.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Los biocombustibles son la forma más rápida que tenemos de descarbonizar el transporte, son una solución inmediata. De acuerdo con datos preliminares del IICA, la producción de biocombustibles en las Américas está permitiendo disminuir las emisiones de 185 millones de toneladas de CO2 equivalente por año", dijo el especialista internacional en biocombustibles del IICA y secretario técnico de la CPBIO, Agustín Torroba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El IICA también anunció el lanzamiento del un programa para fortalecer la gestión integrada de incendios en la Amazonía, mediante un Acuerdo de Financiamiento y Ejecución del Programa Regional para la Gestión Integrada del Fuego en la Selva Amazónica (IFM) con la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y el Banco de Desarrollo KfW.

Las organizaciones indicaron que la financiación tiene una inversión total de 18,7 millones de euros para el periodo 2026-2029, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los países de la OTCA, integrado por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, para prevenir, responder y recuperarse de los incendios forestales tanto en áreas nacionales como transfronterizas.

"El proyecto contribuirá a una mayor integración y movilización de las comunidades locales de los ocho países, ya que trabajarán de manera coordinada en la gestión integrada de incendios", expresó la coordinadora técnica del IICA, Cristina Costa.

La iniciativa también pretende fortalecer la cooperación regional en el intercambio de conocimientos y buenas prácticas sobre prevención y respuesta a incendios.

El IICA explicó que el lanzamiento del Programa contribuye directamente a los objetivos del Acuerdo de París al reducir las emisiones de los incendios forestales, proteger la biodiversidad y fortalecer la resiliencia de las comunidades amazónicas.