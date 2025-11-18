El Kremlin pronostica que el escándalo de corrupción tendrá consecuencias para Ucrania

"Es difícil pronosticar adónde nos llevará todo esto, pero podemos constatar sin lugar a dudas de que el escándalo difícilmente no tendrá consecuencias", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que alguna de esas consecuencias ya están "a la vista", en alusión a las críticas de algunos gobiernos europeos, ya que entienden que "si envías dinero a Kiev (...) parte de ese dinero, y puede que gran parte, sea robada".

"Ya hemos escuchado la voz de algunas capitales europeas sobre que ahora prefieren pensárselo diez veces antes de transferir aunque sea un kópek a Kiev", dijo Peskov, que llamó la pasada semana a EE.UU. y a los europeos a prestar atención al escándalo.

El emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev, expresó el fin de semana su extrañeza por el hecho de que la Casa Blanca no haya reaccionado aún a la trama.

"Es un caso raro cuando la Casa Blanca mantiene silencio", escribió en su cuenta de X el encargado de la cooperación económica con Estados Unidos.

Dmítriev reaccionó así a un reportaje del canal FOX News sobre el caso de corrupción, que ha obligado al presidente, Volodímir Zelenski, a dar explicaciones a sus aliados europeos.

La Comisión Europea afirmó este viernes que el presidente ucraniano "se toma en serio" la investigación contra la corrupción en el sector energético.

Por su parte, Zelenski prometió transparencia en el trabajo de los órganos anticorrupción en conversación telefónica con el canciller alemán, Friedrich Merz.

El descubrimiento de la trama en torno al monopolio nuclear estatal Energoatom, que presuntamente blanqueó 100 millones de dólares (unos 86 millones de euros), ha conmocionado a la nación, pues hay millones de ucranianos que soportan muchas horas sin electricidad debido a los ataques rusos contra las infraestructuras del país.

Se desconoce el alcance de los vínculos de Zelenski con el principal sospechoso, Timur Mindich, copropietario del estudio de entretenimiento Kvartal 95, fundado por el mandatario ucraniano hace años.

Zelenski exigió el miércoles la dimisión de los dos ministros implicados, Herman Galushchenko y Svitlana Grynchuk, y el jueves impuso sanciones contra Mindich.