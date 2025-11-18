El MI5 advierte a parlamentarios británicos del riesgo de espionaje chino

En una carta dirigida a los diputados, Hoyle alertó de que los agentes estatales chinos son implacables en sus intentos de interferir en los procesos parlamentarios.

El ministerio de Seguridad de China (MSS, en inglés) está contactando activamente con parlamentarios para recabar información y sentar las bases para relaciones a largo plazo, utilizando redes profesionales, agencias de reclutamiento y consultores que actúan en su nombre, indica la alerta.

La misiva fue remitida también a los miembros de la Cámara de los Lores (alta) por su presidente, Lord McFall.

El aviso dice que hay dos personas que trabajan en estas actividades y que utilizan perfiles en la plataforma profesional LinkedIn para hacer un seguimiento a gran escala en nombre del MSS.

Como parte de las actividades para obtener información, se ofrece un viaje a China con todos los gastos pagados y aportes en efectivo o en criptomonedas para obtener información.

Entre los objetivos del Estado chino figura personal parlamentario, economistas, expertos en geopolítica o quienes trabajan para el Gobierno.

El secretario de Estado británico de Seguridad, Dan Jarvis, tiene previsto hacer hoy una declaración en la Cámara de los Comunes para informar sobre las medidas que el Gobierno británico está adoptando para combatir el espionaje chino.