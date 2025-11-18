El papa afirma que quiere viajar a Perú, Argentina, Uruguay y a Guadalupe, en México

Al responder a los periodistas a su salida de su residencia en Castel Gandolfo, el pontífice estadounidense explicó que en este año del Jubileo cada día hay actividades, pero que el año que viene ya irán programando poco a poco los viajes y exclamó que "por supuesto" le gustaría volver a América Latina.

"Yo encantado de viajar", dijo, para agregar que le gustaría visitar Fátima y Guadalupe en México, mientras que desveló que Uruguay Argentina también están "pendientes" y que a Perú "por su puesto".

Por el momento no hay ningún viaje confirmado y la única visita internacional hasta ahora confirmada es la que emprenderá el próximo 27 de noviembre y hasta el 2 de diciembre a Turquía y Líbano, dos países que su predecesor Francisco quería haber visitado.

Por los ambientes vaticanos se comenta la posibilidad de un viaje a varios países africanos, pero sin que haya alguna oficialidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Robert Prevost no ocultado en otras ocasiones sus ganas de regresar a Perú, país del que tiene la nacionalidad y donde pasó más de 40 años entre misionero y después como obispo de Ciclayo.