El PMA alerta sobre la falta de fondos para asistir a 110 millones de personas en 2026

"El mundo se enfrenta a una crisis alimentaria global sin recursos suficientes para responder", alertó la organización este martes en un comunicado.

Según el Panorama Global 2026 del PMA, 318 millones de personas se enfrentarán a niveles de hambre en crisis o peores el próximo año, más del doble que en 2019.

Sin embargo, pese al aumento de las cifras, la disminución de la financiación humanitaria global obliga a la agencia a "priorizar la asistencia alimentaria a aproximadamente un tercio de los necesitados".

"En 2026, la agencia se propone llegar a 110 millones de personas entre las más vulnerables, con un coste estimado de 13 000 millones de dólares, pero las previsiones actuales de financiación indican que el PMA solo podría recibir cerca de la mitad de esa cantidad", se señala el comunicado.

La directora ejecutiva del PMA, Cindy McCain, subrayó que el mundo afronta "hambrunas simultáneas" en Gaza y partes de Sudán, una situación que calificó de "completamente inaceptable en el siglo XXI".

La organización de la ONU también destaca que la crisis alimentaria global sigue sin dar señales de mejora, y que se espera que los conflictos, los eventos climáticos extremos y la inestabilidad económica continúen alimentando la inseguridad alimentaria severa en 2026.

La agencia instó a la comunidad internacional a invertir en soluciones probadas para detener la propagación del hambre y avanzar hacia un mundo sin hambre en 2026.

"Acabar con el hambre arraigado exige un apoyo mucho más sostenido y un compromiso y colaboración global real", agregó McCain.