El presidente de Perú anuncia que se mantendrá el estado de emergencia en Lima y Callao

"Estamos en el día 26 del estado de emergencia en Lima y el Callao. Evidentemente, el estado de emergencia continuará", afirmó el mandatario durante la supervisión de un centro de comando de seguridad en el Callao.

El anuncio del gobernante se hizo poco antes de que se cumpla el plazo inicial de un mes que dio su gestión para la aplicación del estado de emergencia en la capital peruana, que entró en vigencia el pasado 22 de octubre.

Jerí agregó, al respecto, que las autoridades no se están "amilanando ante la delincuencia que, ante cualquier acción del Estado, reacciona" y reiteró que se está "en guerra" contra la criminalidad.

Añadió que, cuando asumió la presidencia de transición, en reemplazo de la destituida Dina Boluarte, encontró cifras de criminalidad en crecimiento por una "inacción" del Estado y que su gestión ha logrado controlar el avance de la delincuencia, por lo que ahora se busca que las cifras disminuyan.

"Cuando hemos encontrado las cifras, las hemos encontrado hacia arriba. Se ha controlado el crecimiento de la delincuencia y de la criminalidad. Se ha controlado. Ahora el siguiente paso es disminuirlo", sostuvo.

El mandatario también destacó los esfuerzos desplegados por las autoridades y los diferentes poderes del Estado en esta tarea y enfatizó que "actuar en sintonía no es sencillo".

"Cada institución suele trabajar por su lado, pero ahora estamos avanzando en unidad y, aunque todavía no alcanzamos nuestro mejor nivel, vamos a consolidar un verdadero trabajo articulado", remarcó.

Al referirse a la instalación de los puestos de comando temporales, como el que supervisó en el Callao, aseguró que tienen por objetivo "articular esfuerzos y dar tranquilidad a la población".

"Más aún cuando estamos próximos a fiestas (de fin de año) y que ustedes merecen estar más tranquilos, no solo acá, sino en todo el país", enfatizó.

El estado de emergencia en Lima y el Callao entró en vigencia el pasado 22 de octubre, con el objetivo de "pasar de la defensiva a la ofensiva" en la lucha contra la criminalidad, según dijo en ese momento Jerí.

El mandatario, quien asumió como presidente de transición de Perú el 10 de octubre pasado, afirma que su gestión se centrará en la lucha contra la inseguridad ciudadana, mantener la estabilidad económica del país y asegurar la transparencia de las elecciones generales que se celebrarán en abril de 2026.