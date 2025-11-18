El regulador británico de la competencia investiga a ocho firmas por precios en línea

La Autoridad de la Competencia y los Mercados (CMA, por sus siglas en inglés) indicó este martes que las firmas afectadas son StubHub, Viagogo, AA Driving School, BSM Driving School, Gold's Gym, Wayfair, Appliances Direct y Marks Electricalen, investigadas como resultado de una revisión integral de las ventas en línea.

La CMA también informó de que se ha puesto en contacto por escrito con 100 empresas de 14 sectores para expresar su preocupación por el uso de comisiones adicionales y tácticas de venta.

La directora ejecutiva de la CMA, Sarah Cardell, señaló que "en un momento en que los presupuestos familiares están bajo presión constante y todos buscamos la mejor oferta, es fundamental que la gente pueda comprar en línea con confianza, sabiendo que el precio que ven es el precio que pagarán y que todas las ofertas son legítimas."

"Ya sea que gastes el dinero que tanto te ha costado ganar en entradas para conciertos o clases de conducir, te apuntes a un gimnasio o compres muebles y electrodomésticos para tu hogar, mereces un trato justo", puntualizó.

El trabajo de la CMA, añadió, es "proteger a los consumidores de precios engañosos y prácticas de venta agresivas e ilegales, y hoy marcamos un hito importante en nuestras acciones en toda la economía para garantizar que las empresas actúen correctamente con sus clientes".

La CMA precisó que abrió investigaciones sobre las ocho empresas porque había "motivos para sospechar" que habían infringido la ley de consumo en relación con el uso de comisiones, de ofertas engañosas por tiempo limitado o la suscripción automática de los consumidores a cargos opcionales.

Dos de las empresas, las plataformas de reventa de entradas StubHub y Viagogo, están siendo investigadas en relación con los cargos adicionales obligatorios que se aplican cuando los consumidores compran entradas y si estas comisiones se incluyeron o no por adelantado.

El organismo investiga a las autoescuelas AA y BSM por la forma en que presentan las tarifas obligatorias en sus sitios web, específicamente si estas tarifas están incluidas en el precio total que el consumidor ve al inicio del proceso de compra.

La cadena de gimnasios Gold's Gym es sujeto de investigación por la presentación de una cuota de inscripción única para su suscripción anual, y si la forma en que presentó esta cuota infringió la ley, al introducirla durante el proceso de registro y no incluirla en los costos de suscripción anunciados.

El organismo regulador también comunicó que investiga a Wayfair en relación con las ventas por tiempo limitado, a Marks Electrical por suscripciones predeterminadas y a Appliances Direct por su uso de ventas por tiempo limitado y suscripciones predeterminadas.