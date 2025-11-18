El Supremo de Argentina confirma la condena a exsecretaria de Ambiente de los Kirchner

Los jueces supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación de la defensa de Picolotti por considerarla extemporánea.

En septiembre de 2021, un tribunal oral halló culpable a Picolotti, quien se desempeñó como secretaria de Ambiente entre junio de 2006 y diciembre de 2008, de utilizar fondos públicos para solventar gastos personales y otros no justificados.

Además de condenar a la exfuncionaria a la pena de tres años de prisión en suspenso (no efectiva), el tribunal oral dictaminó la inhabilitación perpetua de Picolotti para el ejercicio de cargos públicos, una sentencia que Picolotti apeló en distintas instancias judiciales, hasta llegar a la Corte Suprema.

"Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters", sostuvo el fiscal Diego Luciani en su alegato en el juicio oral.

Entre los gastos, había comidas en parrillas, desayunos, restaurantes de sushi, flores, productos de farmacia, alimento para perros, carga de combustible y servicio de lavado de ropa.

La defensa de Picolotti siempre reclamó la absolución y negó la existencia del delito.

En 2023, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia de 2021, ante lo cual la defensa de la exsecretaria presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema que ahora ha fracasado.