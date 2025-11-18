Envío de remesas alcanzará otro récord con avance destacable en Centroamérica, según BID

En 2025, los países centroamericanos volvieron a acaparar los mayores crecimientos de remesas de toda la región, con una tasa estimada de crecimiento del 20,4 % con respecto al año anterior, y envíos valorados en unos 55.395 millones de dólares.

Este monto fue clave para que el total de envíos de dinero a toda la región crecieran por decimosexto año seguido.

Este aumento, según el reporte "refleja la reacción de los migrantes frente a la incertidumbre que enfrentan en el principal país de origen de estos flujos; durante los primeros meses del año muchos recurrieron a sus ahorros para hacer más envíos a sus familias y por montos promedio más altos, lo que condujo a un incremento de 21,2% respecto al mismo período del año anterior".

Uno de cada cuatro dólares (el 26 % de todas las remesas) enviados a Centroamérica fueron a parar a Honduras, mientras que Guatemala, Nicaragua y El Salvador acapararon el 20,2 %, el 18,2 % y el 17,9 % de estas partidas.

El crecimiento de los montos dirigidos a Centroamérica, que suponen algo menos de un tercio de todas las que llegan a la región, contrasta con la ligera caída, de un 4,5 % interanual, de aquellas destinadas a México en 2025.

En cualquier caso el país norteamericano sigue siendo el principal receptor de remesas de la región (y segundo del mundo), con unos 61.810 millones de dólares recibidos a lo largo de este año, el 35,4 % de todas las remitidas a la Latinoamérica y el Caribe.

El retroceso en México se explica en gran parte por el efecto base tras los grandes volúmenes de dinero en dólares enviados en 2024, principalmente por la caída del peso frente a la divisa estadounidense.

En el Caribe se recibieron cerca de 20.883 millones de dólares, un 9,2 % más, lo que implica alrededor del 12 % de las remesas que llegan a América Latina y el Caribe, mientras que las partidas que llegaron a Sudamérica crecieron un 10,9 % hasta sumar unos 36.339 millones de dólares, el 21 % de todos los envíos de dinero a la región.

El peso económico que tiene todo este dinero varía por áreas, ya que los 55.395 millones de dólares enviados a Centroamérica en 2025 representan en conjunto cerca de un 13,3 % del producto interno bruto (PIB) de todos los países de la zona, con naciones donde los envíos rondan el 30 % (como en el caso de El Salvador y Nicaragua) o incluso lo superan, como sucede con Honduras, que recibió un dinero que equivale al 30,4 % de su PIB.

En el Caribe las remesas recibidas equivalieron a un 10 % del PIB, mientras que en México o Sudamérica estos volúmenes suponen apenas un 3,3 % y un 0,8 % con respecto al tamaño total de sus economías.

Los autores del informe señalaron que este año sobresalen en Latinoamérica los casos de Ecuador y Colombia, que vieron importantes incrementos en las partidas recibidas este año debido al aumento de las comunidades de sus ciudadanos en Estados Unidos y sobre todo en España en los últimos años.

Colombia, recibió unos 13.379 millones de dólares, un 12,9 % más y un tamaño cercano al 3,1% de su economía, mientras que a Ecuador llegaron alrededor de 7.916 millones de dólares, un aumento del 21 % con respecto a 2024 con remesas equivalentes a un 6,1 % del PIB.

La segunda parte del informe de este año subraya la importancia de las remesas a la hora de aumentar el número de familias que se sitúan por encima del umbral de la pobreza y también para reducir el número de aquellas que están en pobreza extrema, aunque también establece que las familias más pobres no son precisamente las que más remesas reciben.

"Durante muchos años ha estado instalada la creencia de que la gente más pobre es la que migra. Pero no es así. Cuando tú eres muy pobre no puedes migrar porque no tienes cómo, la migración cuesta", explicó a EFE el jefe de la Unidad de Migración del BID y coordinador del informe, Felipe Muñoz.

El reporte concluye a su vez que si las políticas migratoras de EE.UU., origen de la mayor partida de remesas, (concentra el 56,7 % del total), siguen endureciéndose y las posibilidades de los migrantes para generar mayores ingresos se ven restringidas, "es probable que se observen crecimientos cada vez más reducidos en los próximos años" en las remesas.