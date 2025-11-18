España dice que decisión del Consejo de Seguridad de ONU es "el inicio" para paz en Gaza

Albares participó en un acto celebrado en la Casa Árabe de Madrid en el que el Estado palestino condecoró con la Gran Estrella de la Orden de Jerusalén al ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores Josep Borrell.

Allí Albares se refirió a la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU este lunes que establece una fuerza internacional para la Franja.

"Este no es el final de nada, es el inicio de un largo camino", subrayó el titular español de Exteriores, que pidió trabajar para asegurar que "lo antes posible quedan unidas Gaza y Cisjordania", y que los palestinos "estén al frente de la reconstrucción".

En este sentido, dijo que "la catástrofe humanitaria que se sigue produciendo en Gaza" representa, probablemente, el mayor desafío que ha tenido la humanidad en las últimas décadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por ello, Albares consideró que el despliegue de la fuerza de estabilización aprobado por el Consejo de Seguridad "puede ser un cambio, pero no es el único", al recordar después la "preocupante" deriva en Cisjordania, donde las tropas israelíes realizan operaciones militares y hay una violencia "impune" de los colonos contra la población palestina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Así, el ministro trasladó que el Gobierno español seguirá trabajando por la admisión de Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU y por un Estado palestino "con una salida al mar en Gaza".

En la misma línea, anunció que seguirán apoyando "política y financieramente" a la Autoridad Palestina.