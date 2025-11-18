España firma dos instrumentos de cooperación económica para la reconstrucción de Ucrania

Con motivo de la visita oficial a España del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ambos Gobiernos firmaron un memorándum de entendimiento sobre mecanismos de cooperación económica y financiera bilateral.

También ratificaron una carta de intenciones sobre el futuro acuerdo de cooperación técnica y financiera, detalló este martes el ministerio español en una nota.

El memorándum de entendimiento establece el marco de cooperación para que las empresas españolas participen en proyectos estratégicos de reconstrucción en Ucrania, apoyados mediante instrumentos financieros que facilitan la ejecución.

El fondo para la internacionalización de la empresa española, según el comunicado, introducirá mayor flexibilidad en la evaluación de garantías ucranianas para proyectos reembolsables y financiará proyectos finalistas con donaciones, ambos hasta un límite de 100 millones de euros durante el periodo de reconstrucción.

De esta manera, España reafirma "su apoyo a la soberanía e independencia de Ucrania, así como su compromiso activo en los esfuerzos internacionales para su reconstrucción".