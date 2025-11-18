Estudio alerta que la crisis climática impacta a más de dos millones de niños en Bolivia

La investigación estableció que la crisis ambiental "impacta directamente" en cinco derechos fundamentales: salud, educación, protección, servicios básicos y seguridad alimentaria.

"Mas o menos dos millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran afectados por los efectos del cambio climático en este momento, de no hacer nada esta cifra se va a duplicar en diez y 20 años, y necesitamos actuar pronto", dijo a EFE la directora País de ChildFund Bolivia, Ximena Loza.

Loza pidió que las autoridades de los diferentes niveles del Estado boliviano "tomen conciencia de esta crisis climática", de manera que "puedan adoptar no solamente marcos legislativos, sino también políticas públicas para los derechos de la infancia y la juventud".

Según el estudio, más de 600.000 niños y adolescentes fueron afectados por sequías severas en 84 municipios de la Amazonia, Chiquitania y el Chaco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, las temperaturas extremas de calor afectaron a 1,3 millones de niños y adolescentes en el país, lo que "afectó el rendimiento escolar y la salud".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más de 500.000 niños y adolescentes tuvieron problemas en "su salud respiratoria" debido a la contaminación de aire, y 75.000 fueron afectados por las inundaciones producto de las lluvias.

"Las sequías, inundaciones y otros fenómenos extremos aumentan la vulnerabilidad de las y los bolivianos frente a los efectos el cambio climático. A esto se suma la alta dependencia de los recursos naturales y la pobreza estructural, contextos que agravan la vulnerabilidad", destaca el informe.

La directora de Educo Bolivia, Viviana Farfán, explicó a EFE que el estudio es "prospectivo", es decir que se podrá ver información "sobre qué va a pasar con los derechos de la niñez, cómo se verán afectados los niños y adolescentes".

Fafán dijo que en los últimos años, la educación y la salud de los niños y adolescentes se vieron afectadas por los incendios forestales "indiscriminados" que se registraron especialmente en el oriente de Bolivia, donde los afectados no podían llegar a sus escuelas por el denso humo y que eso provocó "enfermedades físicas y sufrimientos psicológicos".

También señaló que es importante que las autoridades de municipios y regiones "tengan información base" para ver "qué medidas pueden tomar para mejorar la situación" de los niños y adolescentes respecto al cambio climático y cómo afecta sus derechos".

La investigación concluye también "que la vulnerabilidad obedece a factores que limitan su capacidad de adaptación: fisiológicos, sociales y económicos", situación que limita otros derechos de la infancia y adolescencia como ocurre con la educación que se ve afectada por una "muy alta deserción escolar" especialmente en la zona andina del país.

Frente a esta situación, el estudio sugiere "garantizar un financiamiento climático para que de forma sistemática y directa se beneficie a la niñez y a la adolescencia" en Bolivia.

Los incendios forestales arrasaron más de 12 millones de hectáreas en 2024 y dejaron a Bolivia con "la mayor crisis ambiental" de su historia.