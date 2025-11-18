Francia asegura que A. Latina está muy abierta a reforzar cooperación contra narcotráfico

Barrot trató el tema la semana pasada durante sus visitas a México -acompañando al presidente francés, Emmanuel Macron- y Colombia -en la cumbre de la CELAC, así como en el viaje que realizó a Niágara (Canadá) para participar en una reunión de ministros del G7.

Sus intercambios, además de con representantes de los Gobiernos colombiano y mexicano, incluyeron también a representantes de los Ejecutivos de países como Perú, Uruguay o Brasil.

La "totalidad de los interlocutores" a los que Barrot transmitió la intención de París de estrechar este tipo de cooperación se mostraron "extremadamente abiertos", tanto en el plano de la colaboración como en el de la intervención, así como en el de la ayuda al desarrollo para paliar en origen las causas del narcotráfico, según las fuentes.

Francia quiere reforzar su apuesta por la cooperación, en un momento en el que Estados Unidos ha apostado por el despliegue militar en el Caribe para tratar de suprimir las vías de entrada de droga, si bien desde París se insiste en que comparten la preocupación de su presidente, Donald Trump, aunque privilegien otros abordajes.

Por parte del Ministerio de Exteriores, el objetivo será implicar de manera más activa la red diplomática, con una mayor presencia de agentes judiciales, aduaneros y de seguridad en Latinoamérica, lo que esos países podrán hacer de forma recíproca en Francia.

Este impulso francés a la lucha contra el narcotráfico, al margen de la escalada de esfuerzos desde EE.UU., llega en el marco de un repunte de los crímenes en el país europeo.

Este martes, Macron reunió a varios de sus ministros y representantes policiales y de la Justicia para plantear una amplificación de los esfuerzos contra el tráfico de estupefacientes, tras el sonado asesinato del hermano de un activista antidroga en Marsella (sur) la semana pasada.

En declaraciones a la prensa tras ese encuentro, el ministro de Interior, Laurent Nuñez, afirmó que el asesinato de Mehdi Kessaci, de 20 años, es un "punto de inflexión" y explicó que las medidas que planteará el Gobierno irán en dos sentidos.

Por un lado se buscará restringir mejor los flujos de entrada de droga en el país, con medidas como el aumento de escáneres para examinar el transporte, y por el otro reforzar la cooperación con otros Estados, en especial la judicial.