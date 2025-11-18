Fuerzas antiaéreas rusas derriban tres drones cerca de Moscú

Los tres aparatos no tripulados fueron neutralizados en el plazo de una hora.
El ataque obligó a suspender temporalmente las operaciones en dos aeropuertos capitalinos.
Esta mañana, el Ministerio de Defensa de Rusia informó del derribo de 31 drones ucranianos sobre ocho regiones del país.
El principal objetivo de los ataques ucranianos de drones contra el territorio de Rusia, según las autoridades de Kiev, son las infraestructuras energéticas.
