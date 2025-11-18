Fuerzas israelíes hieren a un periodista y a un niño en Cisjordania

Jerusalén, 18 nov (EFE).- Un periodista de la cadena Al Jazeera y un niño de 12 años resultaron heridos este martes por disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, en inglés) en la ciudad de Tulkarem, en el norte de Cisjordania, informaron la Media Luna Roja palestina y la cadena catarí.