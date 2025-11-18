Gobierno español aprueba techo de gasto récord de 212.026 millones para 2026, un 8,5 % más

Este es el paso previo a la presentación de los presupuestos, que el Ejecutivo español, en minoría parlamentaria, se ha comprometido a presentar ante el Congreso, después de que este 2025 el país se haya regido por una prórroga del presupuesto de 2024.

Según explicó este martes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, si se incluyen los fondos europeos que la UE aprobó tras la pandemia (4.151 millones de euros), el techo de gasto por el que se regirá el futuro presupuesto de 2026 asciende a 216.177 millones.

El techo de gasto incluye 22.881 millones de euros en transferencias a la Seguridad social, un 1,4 % del PIB, una "muestra" del compromiso con la sostenibilidad del sistema de pensiones, según la ministra.

En España se vive un debate recurrente sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, ya que cada vez hay más personas mayores que perciben jubilaciones y además, está previsto que millones de personas del llamado "baby boom" se jubilen en los próximos años, mientras que hay muchos jóvenes con trabajos precarios que cotizan muy poco.

El Gobierno también aprobó la senda de estabilidad (déficit, deuda y regla de gasto) para el periodo 2026, en la que se fija un objetivo de déficit público en el 2,1 % del PIB en 2026, el 1,8 % del PIB en 2027 y el 1,6 % del PIB en 2028, las mismas metas que recogía el plan fiscal estructural.

Por otra parte, establece que la deuda tendrá que bajar al 100,9 % del PIB en 2026, el 100 % del PIB en 2027 y el 99,1 % del PIB en 2028.

Y respecto a la regla de gasto, que es la métrica central de las nuevas reglas fiscales europeas por la que se limita cuánto puede aumentar el gasto computable entre dos ejercicios, se sitúa en el 3,5 % en 2026, el 3,4 % en 2027 y el 3,2 % en 2028.

El Congreso no vota el techo de gasto, pero sí la senda de estabilidad, y para ello el Ejecutivo no cuenta, de momento, con mayoría, ya que las declaraciones de los distintos grupos políticos apuntan a que el conservador Partido Popular (PP), el ultraderechista Vox y los intependentistas catalanes de Junts la rechazarán.

Frente al análisis tradicional, que incluye proyecciones de producto interior bruto (PIB), empleo, tipos de interés o precio del barril de crudo, el Gobierno español decidió hacer también previsiones de la tasa de riesgo de pobreza, la brecha entre el 20 % más rico y el 20 % más pobre, y el índice Gini, que mide el nivel de desigualdad.

Según el Ejecutivo, la inclusión de estos tres indicadores es para demostrar que el crecimiento de la economía se está traduciendo en una mejora "del día a día" de los ciudadanos.